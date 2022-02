Tudi danes virtualni informativni dnevi 24ur.com Letošnji informativni dnevi se nadaljujejo z virtualnimi predstavitvami fakultet, višjih in srednjih šol, ki jih učenci in dijaki zaradi epidemioloških ukrepov ne morejo obiskovati. Za lažjo odločitev o izbiri šolanja so jim na pomoč priskočile tudi študentske in dijaške organizacije preko spletnih kanalov, družbenih omrežij in video vsebin.

