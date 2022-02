Krka, Ilirija in Podčetrtek do novih zmag Sportal V soboto se je v košarkarski ligi Novi KBM začel že zadnji 18. krog rednega dela. Ilirija je na domačem parketu pričakala Hopse in zmagala z 99:80, Podčetrtek pa je s 77:61 odpravil Zlatorog. V ponedeljek je bila Krka zanesljivo boljša od Šenčurja (84:65).

Oglasi