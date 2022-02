Švicarke razžalostile Rusinje Sportal Po branilkah naslova Američankah in Kanadčankah so si polfinale olimpijskega turnirja zagotovile tudi Švicarke, ki so s 4:2 izločile Rusijo. V polfinalu jih čakajo Kanadčanke. Američanke se bodo v ponedeljkovem boju za zlato pomerile z zmagovalko zadnjega četrtfinala med Finsko in Japonsko.

Sorodno Oglasi