Deschamps: To je nekaj nesprejemljivega in nepopisno grdega, tega ne morem prenašati 24ur.com Francoskemu nogometašu Kurtu Zoumi po očitkih o mučenju živali grozi izključitev iz francoske reprezentance. "Lahko se zgodi, da igralcev, ki so naredili napako, nekaj časa ne bom vpoklical v izbrano vrsto," je za televizijo France 3 povedal selektor Didier Dechamps.

