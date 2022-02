Švicarke razžalostile Rusinje, Finke so se znesle nad Japonkami Sportal Znane so vse polfinalistke olimpijskega hokejskega turnirja. Po branilkah naslova Američankah in Kanadčankah so napredovale še Švicarke in Finke. Prve so s 4:2 izločile Rusijo, druge pa s 7:1 Japonsko.

