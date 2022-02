Katastrofa Krimovk v Skandinaviji 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja so v 13. krogu Lige prvakinj gostovale v Skandinaviji. Ljubljančanke so se pomerile z aktualnimi evropskimi klubskimi prvakinjami in visoko izgubile. Norveški Vipers, ki je vodil od prve minute, je bil boljši s 37:20, tako da bodo Krimovke o napredovanje v izločilne boje odločale v zadnjem krogu skupinskega dela v neposrednem dvoboju s švedskim Savehofom.

