Kamničani boljši od Črnuč, Kranjčani vzeli točko Salonitu Sportal V 1. DOL za moške sta bili danes na sporedu dve tekmi. Za presenečenje so poskrbeli igralci Hiše na kolesih Triglava, ki so odščipnili točko Salonitu, Calcit Volley pa je pričakovano premagal Črnuče, zmagal je s 3:1. V petek so odbojkarji Merkurja Maribora v gosteh zanesljivo s 3:0 v nizih premagali Panvito Pomgrad. Prva dva niza so gostje dobili šele v končnici, medtem ko bili v zadnjem za 13. zmago v sezoni zanesljivejši.

