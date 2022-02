Obeta se grško-kanadska nedeljska poslastica Sportal V finalu teniškega turnirja ATP v Rotterdamu z nagradnim skladom 1,3 milijona evrov se bosta merila prvi in tretji nosilec. Grk Stefanos Cicipas je v polfinalu s 4:6, 6:4 in 6:2 izločil Čeha Jirija Lehečko, sicer 137. igralca sveta, Kanadčan Felix Auger-Aliassime pa je s 6:7, 6:4 in 6:2 ugnal drugopostavljenega Rusa Andreja Rubljova.

