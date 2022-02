Črnigoj zablestel z golom in asistenco, po remiju v Neaplju Inter ostaja vodilni 24ur.com V derbiju 25. kroga italijanske Serie A sta se v Neaplju pomerila domači Napoli in vodilni Inter iz Milana. Gostitelji so v prvem polčasu povedli, tekmecem iz lombardijske prestolnice pa je v nadaljevanju z golom Edina Džeka uspelo izenačiti, tako da črno-modri s tekmo manj ohranjajo točko prednosti pred Neapeljčani. Na zadnji tekmi dneva se je z zadetkom in podajo v dresu Venezie ob zmagi z 2:1 ...

