Nova nora tekma Dončića, ki je na koncu zgrešil met za zmago Sportal Dva dni po rekordni tekmi z 51 točkami je Luka Dončić še enkrat stvari vzel v svoje roke in jih dal 45. A tokrat to za zmago ni bilo dovolj. Los Angeles Clippers so Dallas Maverickse v drugem poskusu le premagali, z 99:97.

