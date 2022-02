Nina Radi (Kmetija) in Jan Klobasa ujeta skupaj TOčnoTO.si Tako Nina Radi kot tudi Jan Klobasa sta stara znanca resničnostnih šovov. Oba sta se preizkusila v šovu Kmetija. Nina lani, ko je prišla vse do superfinala, Jan pa leta 2017, kjer je skupaj z bratom Tilnom tudi zmagal. Kot kaže, pa sta tokrat združila moči in skupaj sodelovala pri projektu. Kaj točno sta počela še […] Nina Radi (Kmetija) in Jan Klobasa ujeta skupaj was first posted on 13 februarja...

Sorodno























Oglasi