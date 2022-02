Wolverhampton odčital lekcijo Tottenhamu, Liverpool in Newcastle do pomembnih zmag 24ur.com V 25. krogu angleške Premier lige so do velike zmage prišli nogometaši Wolverhmaptona, ki so z 0:2 ugnali Tottenham in jih prehiteli na ligaški lestvici. Minimalnih zmag z 1:0 so se veselili nogometaši Liverpoola, ki tako ohranjajo korak z vodilnim Manchester Cityjem in pri Newcastlu, ki je prvič v sezoni prišel do treh zaporednih ligaških zmag.

