Slovenka leta 2021 je Nika Kovač Primorske novice Slovenka leta 2021 je Nika Kovač, so odločili bralke in bralci revije Jana. Nika Kovač je antropologinja in sociologinja, ustanoviteljica in direktorica Inštituta 8. marec, v katerem s prostovoljci opozarjajo na neenakost in krivice najšibkejših.

