Minister: Nov priključek pri Ravbarkomandi je “smiseln” Primorske novice Postojnski župan Igor Marentič je izkoristil priložnost in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca ob vladnem obisku v regiji pozval, naj vendarle naredijo korak naprej in potegnejo iz predala predlog za dodaten, severni avtocestni priključek, ki je že dolgoletna želja in potreba Postojnčanov. Minister je sestanek z vodstvom Darsa obljubil v roku dveh tednov.

