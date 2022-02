Most med Kanado in ZDA je po šestdnevni blokadi znova odprt RTV Slovenija Po šestdnevni blokadi je v nedeljo zvečer znova stekel promet po Ambassadorjevem mostu, ključnem mostu, ki povezuje Kanado in ZDA. Kanadska policija je z njega odstranila protestnike, ki so protestirali proti covidnim omejitvam.

Sorodno















Oglasi