Pohodnika med vračanjem z vrha Prisojnika naletela na moško truplo Večer Na pobočju gore Prisojnik v Julijskih Alpah so v soboto našli moško truplo. Policisti so ugotovili, da je planincu, katerega identiteta še ni znana, najverjetneje zdrsnilo po strmem, zasneženem in poledenelem pobočju, zaradi česar je umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

