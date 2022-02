Most med Kanado in ZDA spet odprt 24ur.com Kanadska policija je pregnala protestnike, ki so več dni blokirali glavno gospodarsko žilo med Kanado in ZDA, most Ambassador. Medtem pa protesti v prestolnici še trajajo, a so, po sodni odredbi prepovedi hupanja, za prebivalce vsaj bolj tihi.

