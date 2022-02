Tričetrt milijona poslušanj, 200 podkastov, 7 let in Tokac! RTV Slovenija Vsaka sezona podkasta Številke ima svojo rdečo nit. V sedmih letih odkar nastaja podkast Številke, so obravnavali že veliko tem: želje in strah, sanje, vprašanje, kaj nas dela ljudi in ekstreme.

