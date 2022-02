Poslovil se je Ivan Reitman, režiser filma Izganjalci duhov Primorske novice V 76. letu starosti je na svojem domu v Kaliforniji umrl režiser Ivan Reitman, ki je med drugim režiral filmski uspešnici Izganjalci duhov in Dvojčka. Kot je po poročanju britanskega BBC sporočila njegova družina, je režiser umrl med spanjem. Reitman je ustvaril nekaj največjih komedij 80. in 90. let minulega stoletja.

