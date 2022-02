Trije vozniki več kot 200 kilometrov na uro po gorenjski avtocesti 24ur.com Prometni policisti so v poostrenem nadzoru prometa ta konec tedna na gorenjski avtocesti odkrili 117 voznikov, ki so vozili s hitrostjo nad 150 kilometrov na uro. Najvišja izmerjena hitrost je bila 217 kilometrov na uro, pri omejitvi 110 kilometrov na uro pa so odkrili še dva voznika, ki sta presegla hitrost 200 kilometrov na uro.

Sorodno Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Timi Zajc

Cene Prevc

Robert Hrgota

Anže Lanišek