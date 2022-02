Vzgojitelji otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami opozarjajo na nizke plače in preobremenjenost RTV Slovenija Predstavniki zaposlenih v vzgojnih zavodih oz. strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so opozorili na visoke normative in nizko plačilo za delo. Zahtevajo tudi dodatke za delo z okuženimi s koronavirusom.

