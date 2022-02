Švedska priporoča četrti odmerek cepiva za starejše od 80 let SiOL.net Švedska agencija za javno zdravje je danes priporočila četrti odmerek cepiva proti covidu-19 za starejše od 80 let in za vse, ki so nastanjeni v domovih za starejše ali prejemajo oskrbo na domu. Dodatni odmerek naj bi prejeli najmanj štiri mesece po tretjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

