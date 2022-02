Ob 4.30: Goggia brani naslov, Ilka Štuhec želi izboljšati 10. mesto iz Sočija RTV Slovenija Alpske smučarke se bodo na progi Skala pomerile za olimpijske medalje v smuku. Nastopili bosta tudi Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni. Start so zaradi močnega vetra preložili za pol ure. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

