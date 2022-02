Vse večji porast spletnih goljufij. Katere so najpogostejše in kako se obvarovati Drugi svet Na novinarski konferenci z naslovom Vse več spletnih in drugih prevar – ključna previdnost uporabnikov spletnih storitev, so predstavniki Združenja bank Slovenije, SI-CERT-a, Nove KBM in Policije javnost seznanili o vse večjem porastu spletnih goljufij in podučili, kako se pred njimi obvarovati. Na novinarski konferenci so strokovnjaki iz različnih organizacij poudarili, da je za uspešno prepozn

Sorodno







Oglasi