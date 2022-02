Vreme: Večinoma oblačno Dnevnik Danes bo večinoma oblačno. Padavine se bodo na zahodu krepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo na severu med 400 in 700, drugod med 800 in 1000 metri nadmorske višine. Ob morju bo dopoldne zapihal okrepljen jugo, je...

