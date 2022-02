Kazenska ovadba za 37-letnega Izolana, ki je bil nasilen do mame Primorske novice Koprski policisti bodo ovadili 37-letnega Izolana, ki je izvajal tako fizično kot psihično nasilje nad 64-letno mamo in jo pri tem lažje poškodoval. Sinu so policisti izrekli tudi prepoved približevanja, sporočajo s koprske policijske uprave.

