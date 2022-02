"Amerivizija" se bo začela marca, vodila jo bosta Snoop Dogg in Kelly Clarkson RTV Slovenija Američani so napoved, da bodo tudi sami priredili glasbeni festival po vzoru Evrovizije, vzeli še kako resno. Tekmovanje se bo začelo marca, vodila ga bosta slavna glasbenika Kelly Clarkson in Snoop Dogg, na njem pa se bo pomerilo 56 glasbenikov.

