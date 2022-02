Pravica do splava kot ženska izbira Mladina V mednarodnem tekmovalnem programu 72. Berlinala je tudi ameriški film Call Jane Phyllis Nagy, ki govori o gibanju žensk konec 60-ih let, ki so organizirale nelegalne splave. Kot je na novinarski konferenci povedala režiserka, je film posnela z nekakšno lahkotnostjo, kar ni običajno za obravnavano temo. V prvi vrsti jo je zanimala solidarnost med ženskami.

