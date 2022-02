Rekordni lendavski bograč uradno v Guinnessovi knjigi rekordov 24ur.com Bograč, ki so ga kuhali 3. in 4. septembra 2021 v Lendavi je največja znana količina bograča doslej, ki so ga postregli, so uradno potrdili iz Guinnessove knjige rekordov. Občina Lendava je za podvig že prejela potrdilo. Šest kuharjev z 20 pomočniki so v ogromnem kotlu skuhali 1801 kilogram te znamenite prekmurske jedače na žlico, ki je napolnila želodce približno 3500 obiskovalcem dogodka.

