Tri Slovence v Celovcu obsodili na zaporne kazni zaradi trgovine z mamili, 34-letnik bo sedel deset let Večer Skupno skoraj 10 kilogramov mamil so prinesli iz Slovenije. Če bo sodba postala pravnomočna, bodo dva moška in ženska v zaporu več let.

