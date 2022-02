V EP glede afere Pegasus zaskrbljeni zaradi spodkopavanja demokracije 24ur.com V Evropskem parlamentu so številni poslanci izrazili zaskrbljenost zaradi vpliva vohunske programske opreme, med njimi Pegasus, na temeljne vrednote EU. Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je ponovil stališče komisije, ki je obsodila tovrstno ravnanje in stopila v bran svobodi izražanja in medijev.

