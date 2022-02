Izbrane so tri voditeljice za podelitev oskarjev 24ur.com Letošnjo 94. podelitev oskarjev bodo vodile tri voditeljice: komičarki Amy Schumer in Wanda Sykes ter igralka Regina Hall. Po pisanju revije Variety je bilo v igri več scenarijev, naposled pa so se odločili za trio voditeljic. Te so pred težko nalogo: poskrbeti bodo morale za večjo gledanost slovesnosti, ki jo vsako leto spremlja manj gledalcev.

