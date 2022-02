Fides v trenutnem javnozdravstvenem sistemu za zdravnike ne vidi prihodnosti 24ur.com V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides menijo, da sindikati in del politike zdravnike in zobozdravnike potiskajo iz javnega zdravstvenega sistema. Po seji glavnega stavkovnega odbora so v sporočilu za javnost poudarili, da v trenutnem javnozdravstvenem sistemu za zdravnike in zobozdravnike ne vidijo več prihodnosti. Opozorili so tudi, da zdravniki že več let delajo v kriznih razmerah, ki ...

Sorodno





























































Oglasi