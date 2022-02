Hojs poziva policijo h kazenski preiskavi Masleševe diplome. Črnčec: »Janša et co. so sklenili krog. Postali so Udba!« Reporter »Ponarejanje listin je kaznivo dejanje. Po vsemu, kar smo spremljali v zadnjih tednih je očitno, da sodstvo ni zmožno nedvoumno potrditi verodostojnost nekaterih listin in spričeval. Čas je, da sume o ponarejenih listinah preveri policija in te dokončno o

Sorodno



















Oglasi