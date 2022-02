Košorok: ‘Zeleno’ stane; cene energije nikoli več tako nizke Energetika.NET V posodobljenem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), ki naj bi bil sprejet že prihodnje leto, bo treba povečati ambicioznost predvsem na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE), izpostavlja državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Blaž Košorok in poudarja, da so cene energije, kot smo jih poznali doslej, preteklost. 'Zeleno' po njeg...

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Anamarija Lampič

Žan Kranjec

Goran Dragić

Igor Zorčič

Ljubo Jasnič