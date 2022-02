Španski preiskovalci so v Barceloni 4. februarja prijeli 39-letnega Enisa Kočana, ki je bil na Europolovem seznamu najbolj iskanih oseb, sta poročala Delo in 24ur.com. Iskali so ga zaradi domnevne vpletenosti v tihotapljenje dobrih 300 kilogramov heroina, ki so ga aprila 2018 zasegli v Luki Koper. Postopki za Kočanovo izročitev že tečejo. “Prijetje je rezultat […]