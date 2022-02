Dallas v drugem polčasu do preobrata v Miamiju RTV Slovenija Košarkarji Dallasa se prebudili v drugem polčasu in nadomestili 13 točk zaostanka. Miami, ki je na vrhu Vzhodu, je izgubil proti Mavericksom z 99:107. Luka Dončić je zbral 21 točk, 10 skokov in 6 podaj.

