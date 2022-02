Epidemija mnoge vodnike prisila v zaprtje dejavnosti Primorske novice Epidemija je turistično panogo močno prizadela, še posebej so bili na udaru turistični vodniki, pravi predsednik Društva turističnih vodnikov Krasa in Brkinov Bogdan Macarol. Čeprav tudi prej niso bili enostavni časi, pa so po bili mnogi po dveh slabih turističnih sezonah priseljeni zapreti dejavnost....

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jan Oblak

Samir Handanovič

Zdravko Počivalšek

Zoran Janković