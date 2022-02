V Ljubljanski Drami naposled le premiera igre Vse OK Primorske novice V ljubljanski Drami bodo drevi krstno uprizorili dramo Simone Hamer Vse OK. Igra bi morala premiero doživeti že lani, uradno pa so jo napovedali za januar. Dogajanje predstave v režiji Matjaža Fariča je postavljeno v secesijsko hišo, v kateri deluje soba pobega. Režiser je igro opisal kot "sobo pobega, iz katere je nemogoče pobegniti".

