Umrl je režiser Arnaldo Jabor, pronicljivi opazovalec brazilske družbe RTV Slovenija Brazilija žaluje za režiserjem, pisateljem in novinarjem Arnaldom Jaborjem, enem vodilnih predstavnikov brazilskega novega vala. Njegovi filmi so bili na ogled na številnih festivalih. Leta 1973 je za All Nudity Shall Be Punished prejel srebnega medveda.

