Jakov Fak predčasno končal olimpijske nastope Sportal Biatlonec Jakov Fak se je odločil, da izpusti sobotno tekmo s skupinskim startom, ki si jo je priboril z nastopi na dozdajšnjih posamičnih preizkušnjah na teh olimpijskih igrah in predčasno odpotuje v domovino. Razlog odločitve je v pripravljenosti športnika in dejstvo, da trenutno ni v najboljši formi za nastop na sobotni preizkušnji, so sporočili iz slovenske olimpijske reprezentance.

