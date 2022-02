Soseska Novo Brdo: iščejo najemnike, štirisobna stanovanja do 972 evrov mesečno 24ur.com Stanovanjski sklad RS začenja sprejemati prijave za najem stanovanj v novozgrajeni soseski Novo Brdo v Ljubljani. Interesenti se lahko prijavijo od 17. februarja do 11. marca, prvi izbor bo predvidoma 7. aprila. Najemnine bodo izračunane po novi metodologiji, znašale bodo od 8,50 evra na kvadratni meter, kar pomeni od 322 evrov za enosobno do 972 evrov za štirisobno stanovanje mesečno.

