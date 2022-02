Poročilo: Gladina morja v ZDA do leta 2050 tudi do 60 centimetrov višja RTV Slovenija Gladina morja ob vzhodni in zahodni obali ZDA se bo do leta 2050 zaradi podnebnih sprememb dvignila za do 30 centimetrov, poplave pa bodo postale reden pojav večkrat letno, opozarja poročilo sedmih vladnih agencij.

Sorodno Oglasi