Pogrešana: po skoraj treh letih so jo našli v skrivni sobici pod stopniščem SiOL.net Julija 2019 je izginila takrat štiriletna deklica Paislee Shultis. Po skoraj treh letih so newyorški policisti pogrešano deklico našli v New Yorku, v skrivni sobici pod stopniščem.

Sorodno Oglasi Omenjeni New York Najbolj brano Osebe dneva Anamarija Lampič

Žan Kranjec

Maruša Ferk

Luka Mesec

Jakov Fak