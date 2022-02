Po brodolomu ribiške ladje pogrešanih 11 mornarjev: 'V tem trenutku smo nemočni' 24ur.com Ob vzhodni obali Kanade se nadaljuje iskanje pogrešanih mornarjev z ribiške ladje, ki je potonila v noči na torek. Iz morja so do zdaj potegnili deset trupel in tri preživele. Še 11 mornarjev pogrešajo, a upanja, da bi jih našli žive, je vedno manj. Po besedah enega od reševalcev iskanje močno otežujejo slabe vremenske razmere, čas pa se počasi izteka.

Sorodno Oglasi Omenjeni Kanada

Španija Najbolj brano Osebe dneva Anamarija Lampič

Žan Kranjec

Maruša Ferk

Luka Mesec

Jakov Fak