Zaloge krvi v Sloveniji na spodnjih mejah, poziv vsem krvodajalcem 24ur.com Zaloge krvi so na spodnjih mejah, sporočajo z Zavoda za transfuzijsko medicino. Zaradi dobrega odziva krvodajalcev so sicer še obvladljive, a vseeno prosijo za pomoč. Potrebujejo krvodajalce vseh krvnih skupin, razen skupine AB+. Zaloge krvi so se zaradi velike porabe občutno znižale na začetku tedna, imeli so denimo izjemno situacijo, ko so za obravnavo enega samega bolnika izdali več kot tretji...

