Za predčasni odkup državnih obveznic 583 milijonov dolarjev in 15 milijonov evrov RTV Slovenija Državno zakladništvo bo za predčasni odkup več dolarskih in evrskih državnih obveznic, ki zapadejo v letu 2023 ali 2024, namenilo 582,7 milijona dolarjev in 15 milijonov evrov, je razvidno iz objave na spletni strani Ljubljanske borze.

Oglasi