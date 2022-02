"Ne glede na časovno odmaknjenost so tegobe Romea in Julija še vedno tu" RTV Slovenija "Zgodba izvira v srednjem veku, stara je več stoletij. Velikokrat sem se vprašal, ali smo spet v srednjem veku, le da bolj digitalni kot ljudje tistega časa," se pred premiero baleta Romeo in Julija sprašuje koreograf predstave Renato Zanella.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Maruša Ferk

Janez Janša

Jernej Damjan

Anamarija Lampič

Samir Handanovič