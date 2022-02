Meja sneženja, Sosičev premislek o prikrivanju, travmah in nestrpnosti RTV Slovenija Drama Meja sneženja Marka Sosiča je med drugim zgodba o družini in neke vrsta družina so med pripravami postali tudi igralci uprizoritve, kjer sta moči združila ansambla Prešernovega gledališča Kranj in SSG Trst. Delo je na oder postavil Goran Vojnović.

