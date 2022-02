'Našel sem dekle, ki je bilo živo zakopano v blato' 24ur.com V brazilskem mestu Petrópolis je v plazovih in hudourniških poplavah umrlo skoraj 100 ljudi. Mesto, ki se nahaja v gorah severno od Ria de Janeira, so prizadele močne padavine. Hiše v soseskah na pobočju so uničene, avtomobile pa je odneslo, ko je voda tekla po mestnih ulicah. Ekipe za iskanje in reševanje v blatu še vedno iščejo preživele.

